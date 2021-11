Trei acoperiri ale poliței de asigurare facultativă a locuinței pe care poate nici nu le bănuiai

Semnarea unei polițe de asigurare este, poate, cea mai bună investiție pentru casă pe care o poți face. Deși roadele s-ar putea să se vadă mai târziu decât te-ai fi așteptat, nu poți ignora beneficiile unui produs de asigurare.

Am convenit deja că ai nevoie de o asigurare facultativă , iar motivul principal este că acoperă mai multe riscuri decât polița de asigurare obligatorie. În plus, cuantumul despăgubirilor care îți revin în cazul unui eveniment natural nedorit este mult mai mare decât cel prevăzut de asigurarea PAD. Însă polița de asigurare facultativă are mai multe acoperiri, iar unele ți-ar putea scăpa din vedere.

Trei motive pentru care nu trebuie să ignori o asigurare facultativă de locuință

Acoperire completă în caz de calamități naturale

O asigurare facultativă pentru locuință vine în completarea celei obligatorii și îți oferă siguranță completă în caz de calamități naturale (cutremure, alunecări de teren, inundații). Dacă în cazul asigurării PAD, valoarea maximă a despăgubirilor este de 20.000 de euro, în urma încheierii unei asigurări facultative pentru locuință despăgubirile ajung la valoarea reală a locuinței, declarată de tine.

Mai mult, polița de asigurare facultativă acoperă și riscuri conexe cum sunt urmările unor explozii, trăsnetului, căderii aparatelor de zbor, furtunilor, grindinei, avalanșelor și chiar daunele provocate de greutatea stratului de zăpadă ori gheață.

Răspunderea civilă față de terți

Asigurarea facultativă de locuință face un lucru remarcabil: acceptă că ai putea provoca altora prejudicii și îți permite să asiguri și acest risc. Cele mai întâlnite evenimente sunt pagubele aduse bunurilor deținute de locatarii proprietăților învecinate sau chiar vătămări corporale ale acestora.

„Este vorba despre răspunderea proprietarului locuinței și a celor care locuiesc cu el față de terți, fie că e vorba de pagube produse de aceștia la locuință sau pe întreg teritoriul României”, spune Cristian Toma, specialist Dezvoltare Produse Senior Groupama .

Cu componenta de răspundere civilă față de terți te pui la adăpost de incidente neplăcute și îi protejezi pe cei cu care vrei să rămâi în relații de bună vecinătate.

Asigurarea aparaturii electronice și electrocasnice

Fluctuații de tensiune. Este singurul lucru la care, poate, nu te gândești atunci când cumperi un televizor sau un laptop nou. Însă, penele de curent sunt evenimente extrem de probabile, chiar frecvente în marile orașe. Acestea pot crea un prejudiciu însemnat în bugetul familiei, motiv pentru care merită să te protejezi suplimentar.